FDP-Ratsherr Franz-Josef Bruns legt Mandat in Sögel nieder

Zieht sich mit sofortiger Wirkung aus der FDP und dem Gemeinderat Sögel zurück: Franz-Josef Bruns.

Christian Belling / Archiv

Sögel. FDP-Ratsherr Franz-Josef Bruns gehört ab sofort nicht mehr dem Gemeinderat in Sögel an. Warum er zudem seine Mitgliedschaft in der Partei aufkündigte, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

"Dass mein Wahlergebnis nicht überwältigend ausfallen wird, damit habe ich schon gerechnet. Dass mir das Vertrauen aber derart entzogen wird, hat mich schockiert", teilt Bruns im Gespräch mit unserer Redaktion mit. Am vergangenen Freit