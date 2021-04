So kooperieren Polizei und Weidemark-Wachdienst in Sögel

Beim Sögeler Schlachthof Weidemark läuft der Betrieb trotz der coronabedingten nächtlichen Ausgangssperre im Emsland weiter.

Daniel Gonzalez-Tepper / Archiv

Sögel. Was ist Aufgabe der Polizei bei der Kontrolle der Corona-Auflagen und was macht der firmeninterne Wachdienst des Schlachthofs Weidemark in Sögel? So sieht die Zusammenarbeit in der Hümmlinggemeinde aus.

Für Irritationen hatte in der vergangenen Woche eine Mitteilung der Samtgemeinde Sögel gesorgt. Darin wurde erläutert, wie die Corona-Auflagen wie die nächtliche Ausgangssperre bei den Mitarbeitern des örtlichen Schlachthofes Weid