Dr. Steuber aus Sögel zählt zu den empfohlenen Ärzten in der Region

Von Focus-Gesundheit wurde Dr. Max Steuber (Mitte) von der Gemeinschaftspraxis „Ärzte am Markt“ für ein Empfehlungssiegel ausgewählt. Zur Praxis gehören auch Dr. Christian Prinz (links) und Dr. Norbert Lorenz.

Ingrid Cloppenburg

Sögel. Das Focus-Siegel „Empfohlene Ärzte in der Region“ hat Dr. Max Steuber von der Hausarztpraxis „Ärzte am Markt“ in Sögel nun zum fünften Mal erhalten. Der Service für die Patienten soll nun noch weiter verbessert werden.

Die Zeitschrift „Focus“ bietet im Internet in der Rubrik „Focus Gesundheit Arztsuche“ eine deutschlandweite Datenbank mit über 280.000 verzeichneten Ärzten an. Focus-Gesundheit empfiehlt mittels dieser Homepage seinen Lesern und N