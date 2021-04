Die Feuerwehr Sögel rückte in die Goethestraße aus.

SG Sögel/Feuerwehr

Sögel. Offenbar in buchstäblich letzter Minute ist in Sögel ein Hausbrand verhindert worden. Ursache für ein Feuer war das Hantieren mit einem Abflammgerät mit Unkraut.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr der Samtgemeinde Sögel mitteilte, war am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in einem Garten an der Goethestraße ein Baum in Brand geraten. Die hoch schlagenden Flammen hätten die Kunstoffpaneele des Dachüberstandes un