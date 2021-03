Öffentlichkeit in Online-Ratssitzungen: Irritationen in Sögel

Im Rathaus der Samtgemeinde Sögel finden seit Ende vergangenen Jahres aufgrund der Corona-Pandemie bis auf Weiteres keine politischen Sitzungen statt. Die Kommunalpolitiker kommen aktuell virtuell zusammen.

Samtgemeinde Sögel

Sögel. In Sögel ist die Sitzung des Samtgemeinderates kurzfristig abgesagt worden, weil nicht abschließend geklärt ist, wie die Öffentlichkeit an Online-Konferenzen zu beteiligen ist. Was sagt der Landkreis dazu?

Seit Ende vergangenen Jahres führen die politischen Gremien der Samtgemeinde Sögel sowie der Gemeinde Sögel ihre Sitzungen aufgrund der Corona-Pandemie in Online-Konferenzen durch. Sämtliche Beschlüsse werden im Umlaufverfahren gefasst. Die