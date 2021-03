EWE baut Glasfasernetz in Sögel weiter aus

In Sögel werden ab April weitere Glasfaserkabel verlegt.

Carsten Rehder/dpa

Sögel. Nachdem im vergangenen Jahr in Sögel gut 1300 Haushalte an schnelles Internet angeschlossen wurden, steht nun die nächste Ausbauphase der EWE an. Wieder sollen mehr als 1100 Anschlüsse gelegt werden.

Das Oldenburger Energie- und Telekommunikationsunternehmen EWE kümmert sich in weiteren Bereichen der Gemeinde um einen Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Weitere 1150 Haushalte können von einem Glasfaseranschluss profitieren. Laut Mitteilu