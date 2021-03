So soll der Dorfladen in Spahnharrenstätte gerettet werden

Klare Botschaft: Für den Erhalt des Dorfladens in Spahnharrenstätte wird sich mit diesem Banner ausgesprochen.

Christian Belling / Archiv

Spahnharrenstätte. Mit einer neuen Betreiberin sowie einer Modernisierung soll der Dorfladen in Spahnharrenstätte vor dem endgültigen Aus bewahrt werden. Die UWG-Fraktion im Rat spricht sich gegen die Pläne für die Rettung aus und sieht eine Ungleichbehandlung gegenüber einem anderen Unternehmen im Ort.

Seit einem knappen Jahr ist er mittlerweile geschlossen: der Dorfladen an der Hauptstraße in Spahnharrenstätte - vorübergehend, wie es auf einem Aushang im Eingangsbereich heißt. Ein Problem in Spahnharrenstätte stellt die langfristige