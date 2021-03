Versuchter Totschlag in Sögel: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Der Heimathof in Sögel wurde im vergangenen November zum Tatort einer versuchten Tötung. Die Polizei sperrte für ihre Ermittlungen das gesamte Areal ab.

Brand / Archiv

Sögel. Wegen versuchten Totschlags wird sich ein 20-jähriger Mann aus Sögel vor Gericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat nach der Tat auf dem Heimathof der Hümmlinggemeinde im vergangenen November eine entsprechende Anklage erhoben.

Am Abend des 10. November 2020 kam es auf dem Heimathof in Sögel beim dortigen Teich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. In deren Verlauf schlug der damals 19-Jährige seinem 17-jährigen Kontrahenten laut Sta