Für Leonie Schnieders läuft das Freiwillige Soziale Jahr im Marstall Clemenswerth anders ab als gedacht. Statt Pädagogik steht nun beispielsweise Gartenarbeit im Vordergrund.

Iris Kroehnert

Sögel / Meppen. Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), das Leonie Schnieders aus Meppen in der Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth in Sögel leistet, fällt aufgrund der Corona-Pandemie komplett anders aus. Aber so lernt sie in Sögel trotzdem "fürs Leben".

Noch bis Ende August ist die 19-jährige Meppenerin im Marstall Clemenswerth im Rahmen des Freiwilligendienstes tätig. Als sie im vergangenen September ihre Tätigkeit in Sögel begann, war der Alltag auch im Emsland bereits durch etwa sechs M