Vor dem Hintergrund der laufenden Tarifverhandlungen fordert die SPD Sögel unter anderem höhere Löhne und besseren Arbeitsschutz für die Schlachthof-Beschäftigten.

Kristina Müller / Archiv

Sögel. In den Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und den Arbeitgebern der deutschen Fleischwirtschaft, darunter Weidemark in Sögel, stellt sich nun die SPD Sögel hinter die Gewerkschaft – und hat weitere Forderungen im Gepäck.

Bei der letzten Verhandlung am vergangenen Donnerstag, 11. März 2021, konnte kein Ergebnis erzielt werden, wie der SPD-Ortsverein Sögel in einer Mitteilung schreibt. Wenn es nach der Gewerkschaft geht, sollen die Mindestlöhne in zwei Stufen