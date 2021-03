Neben Wohnhaus geparktes Auto in Börger in Brand geraten

Die Feuerwehr Börger verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus.

SG Sögel/Feuerwehr

Börger. Ein Auto ist in der Nacht zu Sonntag an der Waldstraße Börger in Brand geraten. Die Flammen drohten auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Das Auto der Marke Mercedes stand in einer Hofeinfahrt direkt neben einem Wohnaus. Die Freiwillige Feuerwehr Börger wurde laut einer Mitteilung des Feuerwehrpressesprechers der Samtgemeinde Sögel um 3.12 Uhr mit der erhöhten Stufe "F3" ala