Tabernakel in Kirche in Spahnharrenstätte aufgebrochen

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Kircheneinbruch in Spahnharrenstätte.

Gerd Schade / Archiv

Spahnharrenstätte. Die katholische Kirche St. Johannes der Täufer in Spahnharrenstätte ist von Einbrechern heimgesucht worden. Außer sakralen Gegenständen wurde auch Bargeld gestohlen.

Nach Angaben der Polizei drangen die bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in die Kirche an der Hauptstraße ein. Durch ein Fenster gelangten sie in den Innenraum des Gotteshauses. Die Täter brachen der Polizei zufolge die Tür