Ohne Auto in die Kita: KEB fordert Erzieherinnen im Emsland heraus

Zwei sind schon mal mit dem Radl da: Für die Teilnahme an der Öko-Challenge werben (von links) Andrea Lüken, Stefan Varel, Sonja Büter und Heike Rohe.

KEB

Sögel. Ohne Auto in die Kita - unter diesem Motto ruft die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Aschendorf-Hümmling Erzieherinnen im Emsland und darüber hinaus zur Teilnahme an einer "Öko-Challenge" auf. Los geht es im Mai, Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Wie KEB-Leiter Stefan Varel weiter mitteilt, läuft die Aktion bis August. Im Mittelpunkt stehen neben Klimaschutz-Aspekten auch die Gesundheit. Angesprochen fühlen dürfen sich auch Erzieherinnen in Krippen. So läuft die Challenge: In j