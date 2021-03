Hund "Toni" soll Kita-Kindern in Sögel Lächeln ins Gesicht zaubern

Tierisch: "Toni" hat Einzug in die Kita St. Jakobus in Sögel gehalten.

Familienzentrum St. Jakobus

Sögel. Kinder und Erzieher in der Kita St. Jakobus in Sögel dürfen sich über tierischen Zuwachs freuen. In der Einrichtung wird künftig Hund "Toni", ein Australian Shepherd, die Sprachexperten unterstützen.

Wie die Leiterin der katholischen Kindertagesstätte, Irmgard Welling, berichtet, hat sich Kita-Mitarbeiter Florian Völker bereit erklärt, seinen Welpen als Therapiehund ausbilden zu lassen und ihn mit in die Einrichtung zu nehmen. Völker is