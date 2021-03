Im Mittelpunkt der politischen Diskussionen in Sögel: Die Kita Sonnenhügel am Sachsenweg. Vermieter der Räumlichkeiten ist ein Unternehmen, bei dem Gemeindedirektor Günter Wigbers Gesellschafter ist.

Nils Kögler

Sögel. Der Gemeinderat in Sögel wird offenbar geschlossen dafür votieren, ein Immobiliengeschäft des Gemeindedirektors Günter Wigbers (CDU) von der Staatsanwaltschaft überprüfen zu lassen. Einem Antrag der SPD für die Ratssitzung am Mittwoch will sich die CDU-FDP-Gruppe anschließen.

Das teilte Fraktionsvorsitzender Adolf Jelges am Montag mit. „Wir werden dem Antrag zustimmen und ausdrücklich unterstützen, aber er hat sich vermutlich längst erledigt“, so Jelges. Wigbers habe am vergangenen Freitag auf einer gemeinsamen