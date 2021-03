Vergeblich hat ein junger Mann in Sögel versucht, mit seinem Auto vor der Polizei zu fliehen. Am Landgericht Osnabrück erging nun in diesem Fall das Urteil.

Frank Rumpenhorst/dpa

Sögel. Der junge Mann wollte im Januar 2020 in Sögel der Polizei davonbrausen - erfolglos. Nach der ersten Instanz am Amtsgericht Meppen bestätigte nun auch das Landgericht Osnabrück: Es handelte sich um ein "illegales Autorennen".

Der 21-jährige Fahrer wollte sich an einem Januarabend 2020 einer Polizeikontrolle entziehen, anscheinend einer Wette wegen. So flüchtete er aus Sögels Ortsmitte über die Sprakeler Straße ins Wohngebiet am Erlenbruch. Eine Passantin do