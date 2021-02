Radiologe Claus-Peter Fröhlich neu am Hümmling-Hospital

Dr. med. Claus-Peter Fröhlich ist neuer Radiologe und Nuklearmediziner am Hümmling-Hospital in Sögel.

Hümmling-Hospital

Sögel. Das ärtzliche Team im MVZ Radiologie am Hümmling-Hosptial in Sögel hat nun Verstärkung erfahren. Bereits vor sieben Jahren zog es Dr. med. Claus-Peter Fröhlich in das Emsland.

Fröhlich hat seine neue Stelle in Sögel laut Mitteilung des Hospital Anfang Februar angetreten. Er ist Facharzt für Radiologie und für Nuklearmedizin. Das MVZ Radiologie in Sögel bietet neben der Röntgenuntersuchung auch die Magne