Rathauschef in Sögel vermietet an eigene Verwaltung

Von der Kommune betrieben: die Kita "Sonnenhügel" am Sachsenweg in Sögel. Vermietet wird die Immobilie am Sachsenweg von Gemeindedirektor Günter Wigbers.

Nils Kögler

Sögel. Günter Wigbers will nicht mehr. Nach gut 20 Jahren tritt der CDU-Politiker im Herbst nicht mehr zur Wahl des Bürgermeisters der Samtgemeinde Sögel an. Auf den letzten Metern seiner Amtszeit kommen nun Fragen zu einem Immobiliengeschäft des Kommunalpolitikers auf. Er ist nicht nur Verwaltungschef, sondern tritt seit dem Jahreswechsel auch als Vermieter an seine eigene Verwaltung auf.

Als im Mai vergangenen Jahres die Hände im nicht öffentlichen Teil der Ratssitzung der Gemeinde Sögel nach oben gingen, ahnte wohl niemand, dass dieser einstimmige Beschluss Monate später noch einmal Wellen schlagen würde: Die Ratsmitg