Mit Timo Johann Clasen hat das Hümmling-Hospital in Sögel einen neuen Chefarzt

Neuer Chefarzt der Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie im Hümmling-Hospital ist Dr. med. Tim Johann Clasen.

Hümmling Hospital Sögel

Sögel. Rund ein halbes Jahr hat es gedauert, jetzt ist er da: Dr. Timo Johann Clasen, der neue Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Sögeler Krankenhaus.

Clasen absolvierte laut einer Mitteilung des Hospitals sein Studium und die Promotion an der Georg-August-Universität in Göttingen. Anschließend war er für seine Facharztausbildung im Agaplesion-Diakonieklinikum in Rotenburg tätig. Die Ausb