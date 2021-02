Dr. Ralf Meyer verabreicht Dr. Hermann Rolfes die Corona-Schutzimpfung

Hospital

Sögel . Die Mitarbeiter im Hümmling Hospital Sögel atmen auf. Viele von ihnen haben schon die zweite Corona-Schutzimpfung erhalten.

"70 Mitarbeiter haben in der letzten Woche schon die zweite Corona-Schutzimpfung bekommen und genießen nun ihren vollen Impfschutz". heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits am 14. Januar 2021 wurden die ersten Beschäftigten geimpft