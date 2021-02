Nach langem Provisorium: Neue Brücken am Schloss Clemenswerth montiert

Montiert sind die beiden neuen Brücken am Schlossteich bereits. Mitte Februar sollen die Arbeiten komplett abgeschlossen sein.

Lambert Brand

Sögel. Die beiden Ufer des Teiches auf dem Gelände von Schloss Clemenswerth in Sögel verbinden die neuen Teichbrücken bereits. Begehbar sind die beiden Holzkonstruktionen aber noch nicht. Seit Herbst 2018 gehörten die alten Brücken der Vergangenheit an. Jetzt - fast zweieinhalb Jahre später investiert der Landkreis mehr als 100.000 Euro in den Neubau.

So wie das gesamte Areal rund um das barocke Jagdschloss kommen auch die Fischteiche in diesen Tagen im Winterkleid daher. Die Ufer mit Schnee bedeckt und auch die Wasseroberfläche kommt mit einer dünnen Eisschicht daher. Der Wintereinbruch