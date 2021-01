Auch das Stauwehr mitsamt Handlauf und Fußweg wird in den kommenden Wochen erneuert. Über die Sanierung der Hüvener Mühle informierten (von links) Alfons Kohne, Stefan Kortendiek und Karl Nordmann.

Christian Belling

Hüven. Die letzte umfangreiche Sanierung der Mühle in Hüven ist erst 15 Jahre her. Dennoch müssen die Verantwortlichen wieder Hand am Naturdenkmal anlegen. Was genau gemacht werden muss, erklärt Stefan Kortendiek vom Förderverein der Wind- und Wassermühle.

Klumpenweise bröckeln die Lehmgefache an der Außenfassade der aus dem 16. Jahrhundert stammenden Mühle heraus. "Dabei wurde dies erst vor 15 Jahren erneuert", zeigt sich Kortendiek wenig erfreut über den erneuten Handlungsbedarf.