Anfang Februar sollen die neuen Brücken am Schlossteich montiert werden.

Lambert Brand

Sögel. Seit Oktober 2018 sind die beiden maroden Holzbrücken am Schlossteich auf der Anlage von Schloss Clemenswerth in Sögel gesperrt. Eine der Brücken ist seit Juni 2019 provisorisch wieder begehbar. Jetzt wird an einer dauerhaften Lösung gearbeitet.

Für so manchen Kommentatoren in Facebookgruppen mit einem Bezug zu Sögel gleicht es an ein "Wunder", dass nach so langer Zeit endlich was am Schlossteich passiert. Der Landkreis hatte die Erneuerung der Bauwerke im Winter 2018/2019 in Aussi