Noch immer stauen sich die Schweine in Ställen im Emsland

Bei Weidemark in Sögel ist die Schlachtkapazität mittlerweile wieder bei rund 70.000 Schweinen in der Woche angelangt.

Christian Belling

Papenburg. Bei Weidemark in Sögel haben die Schlachtkapazitäten annähernd wieder ein Normalmaß erreicht. Rund 70.000 Schweine werden dort aktuell in der Woche geschlachtet, etwa 20 Prozent fehlen noch zur maximalen Auslastung. Und dennoch kann von einem Auflösen des Schweinestaus in den Ställen im Emsland nicht die Rede sein.

Im Normalfall werden bei Weidemark täglich bis zu 18.000 Schweine geschlachtet. Etwas weniger sind es nach Angaben von Unternehmenssprecher Fabian Reinkemeier aktuell. "Wir liegen derzeit bei einer Wochenproduktionsmenge von rund 70.000 Tie