Die neuen Anästheisten am Hümmling-Hospital Sögel (von links) Martin Steinhoff, Alexandru Rusu, Arne Kähler und Anatoly Reich wurden vom stellvertretenden Geschäftsführer Thomas Kock (rechts) vorgestellt.

Hümmling-Hospital Sögel

Sögel. Das ärztliche Team in der Anästhesie wurde im Hümmling-Hospital Sögel neu aufgestellt und erweitert. So will das Krankenhaus auch in Zukunft seinen Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung angedeihen lassen. Hier stellen sich die neuen Ärzte vor.