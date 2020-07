Jugendliche wollen in Börger Zigarettenautomat knacken

An einem Zigarettenautomaten machten sich am Dienstagnachmittag drei Jugendliche in Börger zu schaffen.

Peter Kneffel/dpa/picture-alliance

Börger. Mit einem Akkubohrer haben am Dienstagnachmittag drei Jugendliche versucht, einen Zigarettenautomaten am Tannenweg in Börger aufzubrechen.