Das neue Fachmarktzentrum wird derzeit im hinteren Bereich des heutigen Supermarktes an der Sigiltrastraße gebaut.

Nils Kögler

Sögel/Osnabrück. Das Verwaltungsgericht Osnabrück sieht in der Mitarbeit der Sögeler Ratsherren Frank Klaß und Anno Immenga in einem Arbeitskreis und ihrer Tätigkeit in der Investorengruppe für ein Fachmarktzentrum an der Sigiltrastraße keinen Interessenskonflikt.