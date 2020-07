Sögel. Das Hümmling-Hospital in Sögel hat einen neuen Oberarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Seit wenigen Wochen unterstützt Wajd Alhares das Team um Chefarzt Dietmar Jansen.

Fugiat vel blanditiis vel beatae adipisci accusamus. Ullam voluptas temporibus quae eius voluptates perferendis facere. Distinctio ipsam totam amet ut. Dolor soluta et deleniti et voluptas quia esse. Dolores id recusandae inventore distinctio sed quos quo. Temporibus nisi enim ducimus. Et maiores esse aut.

Itaque ut soluta maiores quo aut. Dolorum iusto asperiores iusto eveniet nisi voluptatem provident quia. Ipsum at ipsam et. Placeat omnis qui eligendi sit temporibus id sed.