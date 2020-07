Eine etwas andere Entlassfeier an der Oberschule Sögel

Unter freiem Himmel wurden die Zeugnisse überreicht.

Schule am Schloss

Sögel. Er wird als "Corona-Jahrgang" in Erinnerung bleiben: Wer dieses Jahr seinen Schulabschluss macht, kann darauf in besonderer Weise stolz sein. Nun hat auch die Oberschule Sögel ihre Absolventen verabschiedet - in etwas anderer Form als üblich.