Mit Löschschaum bekämpfte die Feuerwehr einen Pkw-Brand im Erlenweg in Börger und verhinderte das Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus.

SG Sögel/Feuerwehr

Börger. In Börger hat erneut ein Auto in einer Hauseinfahrt gebrannt. Schon im Mai war es in der Hümmlinggemeinde zu zwei vergleichbaren Pkw-Bränden gekommen.