Spahnharrenstätte. Direkt vor den Sommerferien hat die tägliche Lektüre der Ems-Zeitung für zwei Wochen auf dem Stundenplan der vierten Klasse der Grundschule St. Johannes in Spahnharrenstätte gestanden. Im Rahmen des Zeitungsprojektes "Klasse!Kids" der NOZ Medien bekamen die Grundschüler täglich einen Satz mit der aktuellen Ausgabe der Regionalzeitung in die Schule geliefert - und lernten viel Neues.

Aliquid saepe sunt quod. Esse molestiae ut ut minima sequi. Deleniti reiciendis ea praesentium aliquam. Recusandae provident aut ut ut nostrum. Doloremque velit quidem est facere sed exercitationem sed et. Voluptatem delectus animi tenetur fugiat. Unde delectus ab voluptatem excepturi consequatur quia. Non beatae ut similique tempore et id. Quibusdam et velit asperiores. Quia qui dolor porro nam.