Noch endet der Radweg entlang der L 51 mittig zwischen Surwold und Börger. Ende des Jahres soll er durchgehend befahrbar sein.

Nils Kögler

Börger. Wer derzeit von Surwold entlang der Landesstraße (L) 51 mit dem Fahrrad nach Börger will, kommt bereits in den Genuss des neuen Radweges. Allerdings nicht auf der kompletten Strecke. Der noch fehlende Abschnitt soll nun in Angriff genommen werden.