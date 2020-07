Sögel. Auf dem Schlachthof Weidemark in Sögel werden ab dem kommenden Jahr keine Werkvertrags-Arbeiter mehr beschäftigt. Damit steht auch das Beratungsbüro für die ausländischen Arbeitnehmer auf der Kippe. Bis zum Jahresende soll diese Beratung jedoch noch ausgeweitet werden.

