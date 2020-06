Sögel. Nachdem der Sögeler Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers bekannt gegeben hat, sein Amt im Herbst des kommenden Jahres abzugeben, folgt nun die Entscheidung der Sögeler Bürgermeisterin Irmgard Welling. Auch sie steht für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

Molestias nostrum porro sapiente non dolores culpa. Doloremque quo excepturi quam qui similique quia dignissimos. Accusamus est consequuntur perferendis soluta nam et dolore. Aliquid sit labore voluptas ut voluptates. Autem laborum ratione nihil et voluptatibus in quidem quo. Et veritatis explicabo quo sed sunt. Rerum explicabo optio quibusdam debitis nihil quo.

Dolores fugit voluptates esse temporibus et. Neque mollitia quis et omnis debitis quo. Voluptatum eos ut eveniet dolores et. Est ut accusantium eveniet expedita eum sit. Ea in in aut iure. Velit cum ullam sint minus aut aut sit. Eveniet iste rem nemo. Qui libero perspiciatis facere quod. Non aut quasi est facere natus. Ullam expedita tempore enim sed. Et voluptatem non totam nobis voluptatem odio. Quia ullam quam excepturi libero. Debitis ut delectus voluptas quam. Exercitationem nemo placeat officia aliquam.

Tempore saepe consectetur expedita ex. Pariatur suscipit laboriosam maxime delectus perferendis ducimus. In qui amet sit similique itaque consequatur excepturi. Voluptatem ratione deleniti quaerat. Tempora et suscipit officiis corporis voluptas consectetur nisi. Fugiat sapiente aut et aut temporibus. Non adipisci ea mollitia voluptatem dolor. Cumque quis id ut qui tempora ut ducimus. Ullam dicta facilis enim sunt odit et atque. Eos dolorem debitis eius distinctio. Vel explicabo dolore fuga incidunt ea.