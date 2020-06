Wer kann Angaben zu diesem Motorkran machen? Das fragt die Polizei in Sögel.

Polizei

Sögel. Die Polizei in Sögel sucht den Eigentümer eines Motorkrans, der am frühen Sonntagmorgen, 14. Juni 2020, gegen 2.30 Uhr bei einem Mann in Höhe der Mühlenstraße entdeckt worden ist.