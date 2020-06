VW T-Roc von Firmengelände in Sögel gestohlen

Einen VW T-Roc im Wert von 23.000 Euro haben Unbekannte in Sögel gestohlen. (Symbolfoto)

Volkswagen

Sögel. Einen weißer VW T-Roc ist zwischen Samstag und Montag vom Gelände eines Autohandels an der Berßener Straße in Sögel gestohlen worden. Die Täter waren an die Autoschlüssel gelangt.