Junger Mann nach Messerattacke in Werpeloh verletzt

Ein junger Mann ist in Werpeloh mit einem Messer angegriffen und verletzt worden.

Jens Büttner/Archiv

Werpeloh. Ein 23-jähriger Mann ist in der Nacht zu Freitag in Werpeloh im nördlichen Emsland von einem Angreifer mit einem Messer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.