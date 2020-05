Sögel. Mehr als 1200 von den insgesamt 1800 Mitarbeitern des Sögeler Schlachthofes sind mittlerweile auf das Coronavirus getestet worden. Die bisherigen Proben sind durchweg negativ. Sehr zur Freude von Sögels Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers.

