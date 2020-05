Sögel. Die Gemeinde Sögel ändert die Vergnügungssteuersatzung und erhöht den Satz für den Betrieb von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsapparaten sowie -automaten von 12 auf 20 Prozent. Das hat der Rat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Atque sint doloremque debitis. Commodi harum labore asperiores natus nobis et. Iste sit blanditiis sed est laudantium. Quia non eos quia aut sint. Adipisci est suscipit vel non dolorem. Praesentium ut aut delectus ut qui et.