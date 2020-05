Ausbildungsleiterin Sonja Kruithoff kann bald wieder über Maßnahmen der Ersten Hilfe informieren - bei begrenzter Teilnehmerzahl.

Malteser Hümmling

Sögel. Ab dem 1. Juni 2020 wird der Malteser Hümmling wieder mit der Ersten-Hilfe-Ausbildung starten. Sie hatte wegen der Corona-Pandemie pausieren müssen. Bereits jetzt werden in der Geschäftsstelle in Sögel wieder Anmeldungen angenommen und Termine an Betriebe für die Schulung von betrieblichen Ersthelfern vergeben.