Börger. Die neue Kindertagesstätte in Börger gewinnt sichtbar an Konturen. Bis zum Spätsommer soll der Bau fertiggestellt sein, teilt die Samtgemeinde Sögel mit. Es wird die zweite Kita der Hümmling-Gemeinde sein.

