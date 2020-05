Ein Teil des ehemaligen Community-Centers im Gewerbegebiet am Mühlenberg wird zu einer Kindertagesstätte umgebaut.

Lambert Brand

Sögel. Es ist noch kein Jahr her, als sich in Sögel die Verantwortlichen über die Fertigstellung der dritten Kindertagesstätte mit 88 Plätzen an der Uhlandstraße freuten. Die Freude darüber währt noch immer, doch mittlerweile ist klar, dass eine vierte Kita her muss.