Börger. Mit Beschränkungen bei den Wochenend-Gottesdiensten, einem Verzicht auf den Kommunionempfang und verschärften Hygienevorschriften, aber auch mit einer Erweiterung der Gottesdienste an den Werktagen setzt die Pfarreiengemeinschaft St. Barbara die Vorgaben des Bistums im Hinblick auf die Wiederöffnung der Kirchen um.

