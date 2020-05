Sögel. Viele Spaziergänger haben seit gut vier Wochen zwei Blässhuhn-Gelege auf den Schlossteichen des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth in Sögel beobachtet. Jetzt wurde das erste Nest von der Blässhuhnfamilie mit ihren fünf Küken verlassen.

