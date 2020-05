Die Tage der Uhlandstraße sind gezählt: Schon bald will die Gemeinde Sögel das Straßenschild gegen die Sesamstraße eintauschen. Im Hintergrund ist die Fläche des Neubaugebietes „Nördlich Torffehnsweg“ zu erkennen.

Nils Kögler

Sögel. Wer sich in Sögel ein Grundstück im Neubaugebiet „Nördlich Torffehnsweg“ sichert, hat gute Chancen, in Zukunft an der Sesamstraße zu wohnen. Der Inhaber der Namensrechte hat grünes Licht für eine Umbenennung der Uhland- in die Sesamstraße erteilt. Auf eine finanzielle Förderung der Gemeinde beim Kauf eines Grundstücks können junge Familien gleichwohl nicht mehr setzen.