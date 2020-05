Börger. Zwischen Samstag- und Sonntagabend haben bislang unbekannte Täter in Börger an mehreren Stellen Hakenkreuze mit roter Farbe gesprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

