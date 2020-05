Sögel. Die aktuelle Situation rund um die Corona-Krise stellt auch die Jugendverbandsarbeit im Bistum Osnabrück sowie die dazu gehörigen Jugend- und Bildungshäuser vor große Herausforderungen. Dennoch zeigen die Verbände, dass es weitergeht – weisen jedoch darauf hin, dass es dafür Unterstützung aus der Politik und weitere finanzielle Hilfen braucht.

Die Corona-Krise habe auch die Jugendverbandsarbeit im Bistum Osnabrück auf den Kopf gestellt. Im Marcel-Callo-Haus, an der Kleinen Domsfreiheit 23 in Osnabrück, der Diözesanstelle des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), dem Dachverband der Jugendarbeit im Bistum, treffe man in diesen Tagen nur selten Mitarbeiter – fast alle haben ihren Arbeitsplatz ins Home Office verlegt, heißt es in einer Pressemitteilung des BDJK.

Dennoch stehe die Jugendarbeit nicht still, sondern finde nun vor allem digital statt. Bistumsweite Kooperationen verschiedener Akteure ermöglichten, dass Fortbildungen für Gruppenleitern online stattfinden können. Außerdem bietet der BDKJ ein wöchentliches Angebot der digitalen Kirche und spirituelle Impulse und auch der wöchentliche, Offene Jugendtreff wurde ins „Netz“ verlegt.



Veranstaltungsorte geschlossen

Für diese Jugendarbeit spielten auch die Selbstversorgungshäuser der Mitgliedsverbände sowie die Jugend- und Bildungshäuser Marstall Clemenswerth in Sögel, das Jugendkloster Ahmsen sowie das Haus »Maria Frieden« in Rulle/Wallenhorst eine zentrale Rolle. Eigentlich wären sie gerade ausgebucht: vor allem in den Ferien finden dort zahlreiche Gruppenleitergrundkurse, Freizeit- sowie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen statt. Während der Schulzeit sind die Häuser insbesondere von Schulen für Jugendgemeinschaftstage und Tage religiöser Orientierung gebucht.

Das ist aktuell anders. „Durch die behördliche Schließung, Fahrtenverbote, Verunsicherung und die gesamten Folgen der Corona-Krise ist mit einer langanhaltenden Phase vollständigen Leerstandes unserer Häuser zu rechnen. Selbst durch eine eventuelle Öffnung nach einem erfolgreichen Fünf-Phasen-Plan in Niedersachsen lassen sich höchstens noch maximal zehn Prozent der Normalbelegung in den nächsten Monaten bis zum Ende des Jahres erzielen, das ist faktisch ein Totalausfall“, erklärt Christian Thien vom Marstall Clemenswerth in Sögel. „Da viele Häuser aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit keine hohen Rücklagen haben, braucht es nun Hilfen des Landes Niedersachsen, damit die Orte der Jugendbildung nicht wegsterben und die Jugendarbeit auch weiterhin Kinder und Jugendliche in unserem Land stark machen kann“ so Daniel Timmermann von der Jugendbildungsstätte Haus »Maria Frieden« in Wallenhorst/Rulle.

Stornokosten und Einnahmenwegfall

Hinzu kommt, dass auch die Verbände und Gruppen vor Ort vor finanziellen Herausforderungen stehen. „Durch die Ungewissheit der weiteren Entwicklung und aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesundheit der Teilnehmer, wurden zahlreiche Veranstaltungen der Jugendverbände bereits frühzeitig abgesagt“, so Veronika Eilers, ehrenamtliche Diözesanvorsitzende des BDKJ im Bistum Osnabrück. „Dies führt nun zu hohen Stornokosten, zum Beispiel für abgesagten Bustransfer und bereits gebuchte Unterkünfte. Des Weiteren müssen wir Einbußen wichtiger Einnahmen durch den Wegfall von Veranstaltungen hinnehmen – für die Jugendarbeit wichtige finanzielle Grundlagen, die sich weit über die Krise hinaus auswirken werden“, erläutert Eilers.

In der Jugendarbeit lernten junge Menschen Verantwortung zu übernehmen, Jugendbildungsstätten dienten als wesentliche Infrastruktur für die Durchführung von Jugend- und Bildungsarbeit. Gerade auch in dieser Zeit engagierten sich Jugendliche für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ihre Mitmenschen. In vielen Orten kauften sie für Ältere und Risikogruppen ein, organisierten Online-Formate für Gruppenstunden und nähmen an Webinaren für ihre Juleica-Fortbildung teil, heißt es in der Mitteilung.

„Dafür brauchen Jugendarbeit und die für sie wichtigen Orte, wie Jugendbildungsstätten, jedoch gerade in der jetzigen Situation rund um die Corona-Pandemie, finanzielle Unterstützung. Denn die finanziellen Ausfälle sind trotz Kostenreduzierungen alleine nicht zu stemmen. Deshalb appelieren wir an die Politik ihre Wertschätzung gegenüber der kirchlichen Jugendarbeit im Bistum Osnabrück zum Ausdruck zu bringen und finanzielle Unterstützung bereitzustellen, um die Krise überstehen zu können“, die Diözesanvorsitzende.

Zu Sache Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend Der BDKJ vereint als Dachverband acht Mitgliedsverbände im Bistum Osnabrück: die Katholische Landjugendbewegung (KLJB), die Kolpingjugend, die Katholische junge Gemeinde (KjG), die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (dpsg), die Christliche Arbeiterjugend (CAJ), den DjK-Sportverband sowie die Malteser-Jugend. Daneben organisieren sich Jugendliche in den Regionen des Bistums und sind dort mit ihren Regionalbüros präsent: in Ostfriesland, Emsland-Nord, Emsland-Mitte, Emsland-Süd, der Grafschaft Bentheim, Osnabrück-Nord, Osnabrück-Stadt, Osnabrück-Süd sowie in Twistringen und Bremen.