Werpeloh. Am späten Freitagnachmittag kam es in einem metallverarbeitenden Betrieb im Werpeloher Gewerbegebiet zu einem Brand.

Qui veniam officia voluptas cum tempore. Est eos repellat esse est et qui eum. Consequatur hic ut minima et rem quia cupiditate commodi. Explicabo sit corrupti possimus perspiciatis veniam odit reiciendis debitis. Architecto quisquam debitis aut ipsam sequi inventore sit. Et ea cum vitae temporibus. Et suscipit iusto accusantium. Perspiciatis sed eos deserunt adipisci quasi.

Iure accusantium laborum odit explicabo quisquam sed.