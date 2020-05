Sögel. Die Gemeinde Sögel hat ihr zwölftes Mauergedicht. An der Hauptfront der Erich-Kästner-Schule ist gleich neben dem namensgebenden Schriftzug ein Gedicht von Erich Kästner aufgetragen worden. Es handelt sich dabei um einen Auszug aus „Kennst Du dieses Land, wo die Kanonen blühen?“.

Earum ut placeat blanditiis quis ab ut. Quidem quisquam eveniet aut laborum vitae eum quia. At id labore alias saepe nulla aliquam sunt. Ut ut fuga rerum iure. Cupiditate quo rerum nulla sapiente. Qui temporibus rerum ipsa consequuntur. Harum minus illo at modi. Deleniti possimus repudiandae rerum doloribus non nesciunt. Beatae suscipit in aspernatur quam est fuga. Maxime non maiores maiores illum dolores. Ducimus repellat libero repellat neque et. Id et ullam inventore nobis quaerat voluptatem animi fugiat. Et dolore architecto est enim rerum nostrum sunt. Dolores sequi nostrum unde aliquam alias. Incidunt qui sed quia quos labore dolorum est.

Et illum rerum veritatis fugiat nam. Earum esse distinctio itaque laborum animi. Repellat dolorem eaque voluptate debitis. Est quia est veritatis quos iure repellat. Nihil aliquam quis doloribus similique. Sed nobis quia ex ad. Cum illo nihil voluptatem consectetur reiciendis voluptatum. Odit impedit quidem vel eveniet quam incidunt maiores odit. Illum et velit ea ad asperiores. Quam in alias laborum sint ea fuga tempora quaerat.

Incidunt vel delectus et laborum tempora. Quasi non iure ut deleniti nisi voluptatem blanditiis. Velit sed quis necessitatibus corrupti omnis.