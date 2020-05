So läuft der Anbau an der Kita in Spahnharrenstätte CC-Editor öffnen

Platz für fast 100 Kinder wird es nach der Erweiterung in der Spahnharrenstätter Kita geben.

Samtgemeinde Sögel

Spahnharrenstätte. In Spahnharrenstätte gewinnt die Erweiterung der Kindertagesstätte „St. Johannes der Täufer“ an Konturen. Der Anbau soll den zukünftigen Bedarf an Kita- und Krippenplätzen decken.